Capri. Sequestro di opere abusive in Via Krupp

Capri. A seguito di provvedimento emesso dal Gip del Tribunale Ordinario di Napoli su richiesta della V Sezione “Urbanistica ed Ambiente” dalla Procura di Napoli, i carabinieri hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di manufatti abusivi in via Krupp. Si tratta di opere realizzate all’interno di un immobile, tra cui due locali box in muratura e un ambiente adibito a palestra. I proprietari dell’immobile ed i committenti dei lavori sono stati indagati per abusivismo edilizio in quanto hanno realizzato delle opere edili senza nessun regolare permesso a costruire, in una zona – tra l’altro – sottoposta a vincolo ambientale e paesaggistico, dichiarata di notevole interesse pubblico. Ad aggravare il tutto si aggiunge la realizzazione di tali opere in zona sismica, senza la preventiva consegna degli atti progettuali all’Ufficio del Genio Civile competente.