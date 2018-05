Capri (NA). L’Isola Azzurra piange Vittoria Spataro della Tarantella Scialapopolo.

Articolo di Maurizio Vitiello – Capri piange Vittoria Spataro della Tarantella Scialapopolo.

Tanti anni fa ero in una vivissima ed eloquente, suggestiva Piazzetta; era mezzogiorno e tra il brulichio della gente, il tintinnar di cucchiaini, il sole che inondava le bellezze femminili a riposo, mollemente sedute, fece capolino un corteo funebre minimale; non ho mai più ascoltato il silenzio che dettò, tutto rallentò, si spense, si bloccò tra trattenuti respiri.

Era una scudisciata discretissima e, nel contempo, potente sulla vita.

Oggi, Capri si è svegliata tristemente per la scomparsa di una delle discendenti della tarantella Scialapopolo.

Vittoria Spataro, 82 anni, una delle figlie del mitico Costanzo, che inventò la tarantella a Capri negli anni della tradizione, nel 1925, si è spenta.

Ovviamente, va via un altro pezzo di quella Capri semplice, genuina e ancora non top-mondana.

Tutti si opposero allo sfratto del suo chiosco in via Quisisana; passarci è d’obbligo, per andare a Tragara, uno dei posti più belli del mondo, ad esempio.

Vendeva gelati e granite; si mobilitò tutta l’isola.

Firmò la petizione anche Giorgio Napolitano e i tanti giovani legati a quel posto; una pausa, una sosta lì era salutare, ti riconciliava con la vita e con l’estate.

La tarantella degli Scialapopolo è entrata, ormai, nel mito delle tradizioni capresi e dei gruppi folkloristici, realizzata da amatori e appassionati, ma dediti ad altre attività, e tra i componenti anche i bambini appartenenti alle ultime generazioni degli Scialapopolo che imparano l’arte dell’antica danza, che a Capri si esibisce nelle ultime giornate dell’anno, nella piazzetta e nelle feste private dei tanti personaggi che frequentano sempre più l’Isola Azzurra.

Ad accompagnare Vittoria insieme ai figli Costanzo e Mauro e tutti i nipoti, c’erano i componenti della banda in abiti tradizionali, che continueranno la tradizione della tarantella e che porta in giro per il mondo il folklore caprese

Che la terra ti sia lieve, carissima Vittoria, che hai aiutato a vincere consistenti arsure e consegnato quel tocco a Capri, che non guastava e a renderla inimitabile.

Maurizio Vitiello