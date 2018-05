Camposano (NA). MOSTRA FOTOGRAFICA DEI MAESTRI SIBERIANI “LE FINESTRE DI IRKUTSK. LE PORTE DI VENEZIA”.

Articolo di Maurizio Vitiello – MOSTRA FOTOGRAFICA DEI MAESTRI SIBERIANI “LE FINESTRE DI IRKUTSK. LE PORTE DI VENEZIA”

L’inaugurazione che si terrà il 11 maggio 2018, alle ore 18.30,

al “CENTRO POLIFUNZIONALE “di Camposano, via Cimitero,

Palazzo di Cultura, 800300, Camposano (NA)

alla presenza degli organizzatori, autorità e giornalisti.

Russia e Italia sono paesi molto diversi, ma li accomuna una profonda visione artistica del mondo e una grande attenzione immaginativa.

L’esposizione che racconta in dettaglio la grande bellezza che possiedono Irkutsk e Venezia, il loro spirito e la loro storia, attraverso le lenti dei loro abitanti.

Il progetto russo-italiano si prefigge di mettere a punto le strategie per la conservazione del patrimonio artistico e culturale delle città moderne, e i suoi elementi più caratteristici.

Irkutsk è famosa per la suggestiva architettura delle sue finestre e Venezia invece per la bellezza delle soglie delle case.

Sono state presentate più di 60 fotografi professionisti ed amatori, provenienti dalla Siberia e dall’Europa.

Interverranno:

• per il benvenuto – On. Francesco Barbato, Sindaco di Camposano.

• Sig.ra Josephine Rosa Amato Assessore all’istruzione, cultura e politiche giovanili del comune di Camposano

• Dott. sa Marina Kondrashova, Presidente del fondo “PATRIMONIO DI MECENATI DI IRKUTSK”, organizzatore del progetto.

• Dott. Petillo Aniello, Presidente della Giunta comunale.

• Sig.ra Santoro Rozza Grazia, Presidente dell’associazione di Camposano “La Nova Era” , curatore della mostra.

• Sig. Domenico Alfieri, amministratore di “ATI cars”, officina Iveco Autorizzata, sostenitore finanziario della mostra.

• Dott.sa Ioulia Minsker, Copresidente del Coordinamento delle associazioni della comunità russa in Italia, coordinatore del progetto.

• Dott.sa Iryna Marchenko, Vice Presidente dell’associazione “Russkoe Pole”.

• Dott.sa Ludmyla Kolodina, Presidente dell’associazione “Slaviane”.

• Dott.sa Berdibaeva Baktigul, Presidente dell’associazione “9 maggio”.

• Dott.sa Ekaterina Kornilkova, Presidente dell’associazione “Russkoe pole”.

La mostra curata dall’associazione “La Nova Era” rimarrà aperta fino al23 maggio 2018.

Un ringraziamento particolare al Comune di Camposano per il patrocinio morale,

alle associazioni : ISIDE, “Aiuto ai cittadini dell’ex URSS in Italia”, “Russkoe

Pole”,“Slaviane”, “9 maggio” per la coordinazione dell’evento.

Il tutto è stato reso possibile con il sostegno e la collaborazione del fondo “PATRIMONIO DI MECENATI DI IRKUTSK” e Società “ATI cars”, officina Iveco autorizzata.

Da seguire.

Maurizio Vitiello