Campobasso. Circolo Sannitico. Presentazione del libro collettaneo “La Scrittura”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Serata su “La scrittura”.

Venerdì 4 maggio 2018, presso il Circolo Sannitico di Campobasso, verrà presentato, a cura dell’associazione SIPBC Onlus-Molise, il libro collettaneo “La scrittura”.

“Un testo originale e quanto mai innovativo in cui lo scrivere viene trattato in tutte le sue sfaccettature, da quella creativa a quella a vario titolo critico-epistemologica, da quella terapeutica a quella grafologica”.

Ne parlerà

Maria Stella Rossi

che dialogherà con gli autori presenti

Federica Fava Del Piano, Silvana Madìa

e Francesco Paolo Tanzj

Moderatrice Isabella Astorri, Presidente del Circolo Sipbc.

Nell’occasione verranno lette le Lettere da una sconosciuta con le analisi grafologiche delle grafie di Francesco Jovine, Raffaele Viviani e Chiara Gamberale

Sarà presente l’artista Giordano Martone, nipote di Raffaele Viviani, del quale leggerà una poesia sul tema

Franco Campegiani segnala: “Quattro autori, molto diversi tra di loro, si confrontano sul tema della scrittura. Non è propriamente un saggio, quello che ci offre l’Editrice Tracce di Pescara (2016), ma un’analisi delle potenzialità del segno grafico, insidiato dal digitale, affidata a un manipolo di scrittori: due letterati (Francesco Paolo Tanzj e Plinio Perilli) e due studiose del mondo psichico (Federica Fava Del Piano e Silvana Madia). Il tema della scrittura, dunque, affascinante come non mai, focalizzato da quattro angolazioni differenti, ma convergenti verso un esito comune”.

Da non perdere, occasione culturale ghiotta.

Maurizio Vitiello