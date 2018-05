Calcio di inizio a Tramonti per il IV Memorial Franco Amato e Gianluca Signorini

Tutto pronto a Tramonti per la quarta edizione del Memorial Franco Amato, il 25 e26 maggio 2018. Garantito anche per quest’anno un parterre d’ospiti d’eccezione, ma nessun nome ancora è stato rivelato, né tantomeno quello del vincitore del premio “Un uomo, un Capitano 2018”: voci di corridoio parlano di atleti titolati e campioni della massimaserie, ma per ora nessuna indiscrezione è trapelata. La macchina organizzativa è a lavoro per raccogliere le adesioni di personalità ed esperli sia in ambito tecnico che sportivo: presenze sicure saranno il calciatore Andrea Signorini, figlio del compianto Gianluca, e Chantal Borgonovo in rappresentanza della Fondazione Stefano Borgonovo Onlus. Ma questa edizione sarà ancora più speciale: dopo l’unanimità del Consiglio Comunale e il nulla osta della prefettura di Salerno è stato portato a termine l’iter procedurale per intitolare lo stadio Comunale di Tramonti al compianto Franco Amato, il giusto riconoscimento al Campione, all’uomo e al professionista’ L’Associazione “Franco Amato: un uomo, un capitano” sostenuta dall’Amministrazione Giordano, ha voluto fortemente questo e10gio, memore del grande cuore sportivo del compianto Franco Amato’ avvocato scomparso prematuramente a causa di un tumore maligno. Franco, confidenzialmente per tutti “Il Capitano,,,harappresentatodurantelasuaattivitàsporlivanelnostroterritorio costiero, e soprattutto a Tramonti, l’esempio di calciatore da emulare per correttezza lealtà sportiva e rispetto dell’avversario. L’Associazione ha scelto di accostare il capitano ad un altro campione di virtù, Gianluca Signorini, calciatore, allenatore, dirigente sportivo, ma soprattutto un grande uomo, celebrato dai tifosi genoani come il capitano, anch’egli scomparso prematuramente a causa della sclerosi laterale amiotrofica: un esempio per tutti coloro che amano i valori più sani dello sport, una persona leale fuori e dentro il campo. Il Convegno. L’importanza dell’alimentazione nella pratica e nella prevenzione dei tumori” – previsto venerdì 25 maggio dalle ore 18’00 nell’Aula Consiliare del comune di Tramonti e moderato dal giornalista Rai Enrico Varriale, sarà il confronto tra i due capitani, del dilettantismo e del professionismo, e si approfondirà il rapporto tra 1o sport e il cibo, sia come fonte di nutrimento che come elemento di prevenzione: in quest’occasione sarà assegnato il premio “Un uomo un Capitano 2018”, ma il nome è ancora top secret. Ricco, inoltre, il programma agonistico: sabato 26, la cerimonia di intitolazione dello Stadio comunale a partire dalle ore 17.00; la Messa dello Sportivo alla presenza di autorità civili, militari e religiose e con la partecipazione di tutte le associazioni sportive della Costa d’Amalfi il torneo under 12 delle squadre in cui ha militato il Capitano (Tramonti, Agerola, Maiori, Amalfi); la partita tra lo Sport Club ’85 Tramonti e la compagine degli Avvocati e dei Magistrati contro la Squadra del Capitano. A conclusione della serata, inoltre, un percorso enogastronomico con musica dal vivo.

Gaspare Apicella