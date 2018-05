By night i controlli in Penisola. Arresto per droga a Vico Equense, guida con alcol a Sorrento

Gli uomini dell’arma a tutto campo in Penisola Sorrentina . Il by night, come è noto, è sempre foriero di problemi di ordine pubblico e per la sicurezza . Questa notte servizio di controllo coordinato del territorio eseguito dai Carabinieri della locale Compagnia tra Sorrento, Piano di Sorrento e Meta per contrastare fenomeni d’illegalità diffusa.

In piazza Lauro è stato tratto in arresto Mattia LEONE, un 23enne di Vico Equense già noto alle forze dell’ordine per reati di droga, trovato in possesso di 3 involucri di cocaina del peso complessivo di 1,5 g.

Dopo le formalità di rito in caserma è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di rito direttissimo.

Denunciato in stato di liberta un 16enne di Sorrento già noto alle forze dell’ordine trovato in possesso di 5 g. di marijuana.

Contestualmente agli interventi antidroga sono stati eseguiti servizi di controllo alla circolazione stradale che hanno portato alla contestazione di infrazioni e a sanzioni amministrative per 3.200 euro, al sequestro di una vettura, al ritiro di 3 patenti di guida e alla segnalazione al Prefetto di 5 persone trovate complessivamente in possesso di 4 grammi di marijuana detenuti per uso personale.

Un 55enne di Sorrento è stato sottoposto a controllo con etilometro dopo essere stato fermato alla guida della sua Audi. Era in stato di ebbrezza alcolica ed è stato denunciato perché aveva un tasso di alcol di ben 1,56 g/l a fronte di un massimo consentito di 0,5.

La Compagnia di Sorrento, che copre un territorio vasto che arriva pure a Capri, ha ottenuto ottimi risultati ed è sempre presente sul territorio.