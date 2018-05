Bracigliano (SA). Alla bravissima Fausta Vetere il Premio Speciale “Gatta Cennerentola” 2018.

Articolo di Maurizio Vitiello – Bracigliano. I Concorso Nazionale di Fumetti e Illustrazioni Lo Cunto a Fumetti. A Fausta Vetere il premio speciale Gatta Cennerentola 2018.

Si svolgerà domenica 27 maggio 2018, alle ore 17,30, nello storico “Palazzo De Simone” di Bracigliano, in provincia di Salerno, la serata conclusiva con la designazione dei vincitori del I Concorso Nazionale di Fumetti e Illustrazioni “Lo Cunto a Fumetti”, promosso dal Comune, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “La Gatta Cennerentola”, il parco “Lo cunto de li cunti” e il “Forum dei giovani”, che ha come tema una delle cinquanta favole de “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile.

Notevole ospite d’onore e madrina d’eccezione dell’evento sarà Fausta Vetere, voce storica della Nuova Compagnia di Canto Popolare, gruppo musicale fondato nel 1966 per riproporre la musica popolare campana nel suo stile originale.

Alla bravissima artista verrà consegnato il Premio “Gatta Cennerentola 2018”, collegato al Concorso “Lo Cunto a Fumetti”, quale riconoscimento per la sua cinquantennale carriera con la NCCP e per l’interpretazione della Gatta Cenerentola nella omonima opera teatrale del grandissimo Roberto De Simone.

Da seguire.

Maurizio Vitiello