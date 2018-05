Boxe, “Group Improta”: stage con Giovanni De Carolis

TEVEROLA. Una giornata con il campione. Grande successo per lo stage di pugilato diretto dal campione del mondo professionisti super medi WBA, Giovanni De Carolis di Roma e tenutosi presso la Tensostruttura della scuola media “Giuseppe Ungaretti” di Teverola, in via Campanello, nel pomeriggio di sabato 26 maggio 2018. Ad organizzare l’evento pugilistico è stato il “Group Improta”, capitanato dal Maestro Antonio Improta. Presenti per l’occasione il campione dei pesi massimi Sergio Romano, il Maestro Antonio Scialdone ed il Maestro Vincenzo Cristiano.

Maestri ed allievi partecipanti sono parsi decisamente soddisfatti rispetto all’esito del seminario, durante cui il campione Giovanni De Carolis ha coinvolto i partecipanti con la sua metodologia di allenamento “rinnovativa”, essendo la stessa basata su tecnica esplosiva con un giusto lavoro atletico alla base. Un mix funzionale alla creazione dei campioni del futuro.

“Ringrazio Giovanni De Carolis – afferma il Maestro Antonio Improta – per la grande professionalità pugilistica dimostrata. Inoltre, dico grazie a tutti quelli che hanno preso parte alla giornata sportiva ed al consigliere provinciale Maurizio Di Chiara, il quale ha portato i saluti dell’amministrazione comunale. Si tratta solo dell’inizio di un lungo viaggio – conclude il Maestro – che porterà grandi personaggi del mondo dello sport nella comunità teverolese”.