Una bomba ha fatto esplodere il bancomat della banca Monte Pruno a Baronissi (Salerno).

05/05/2018 – Indagini in corso a Baronissi dove, la scorsa notte, intorno alle 3.30, ignoti hanno fatto saltare il bancomat della Bcc Monte Pruno all’esterno del Comune. I malviventi avrebbero posizionato l’esplosivo all’interno della cabina che ospita lo sportello automatico facendolo saltare in aria.Come riporta il sito di informazione macchiedinkiostro.com, l’esplosione è stata fortissima tanto da essere udita da moltissimi residenti. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e quantificare l’entità del bottino. Saranno analizzate le immagini dei sistemi di videosorveglianza della banca e del Comune. Il sindaco Gianfranco Valiante fin da subito si è recato sul posto per verificare l’entità dei danni.

telecaprinews