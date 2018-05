Bocalon va in doppia cifra e regala la salvezza alla Salernitana

Pur con un po’ di sofferenza nel finale, la Salernitana batte l’Entella per 1-0 conquistando la salvezza matematica a due giornate dalla fine. Decisivo un gol nel secondo tempo di Bocalon, arrivato in doppia cifra, sugli sviluppi di una grande giocata di Vitale.

PRIMO TEMPO. La Salernitana parte bene sotto il profilo della circolazione di palla ed a 7’ ci prova Minala con un tiro dalla distanza che termina alto sopra la traversa. Ancora un tentativo tre minuti dopo, al termine di una bella azione avviata da Akpa Akpro: cross di Rosina per Bocalon che di testa impatta male col pallone spedendo la sfera sul fondo. Passa un altro minuti e sugli sviluppi di un cross di Belli ci prova Petrovic che da due passi manda clamorosamente a lato. Occasione clamorosa per i granata a 13’: break di Vitale che si invola sulla sinistra prima di crossare al centro dove c’è Bocalon che calcia su Paroni. Sulla ribattuta ci prova Rosina ma Pellizzer salva sulla linea. Al 18’ grande suggerimento verticale di Rosina per Bocalon che gioca di sponda per Sprocati che spara alto sopra la traversa. Gli ospiti non riescono a venir fuori ed al 38’ la Salernitana cerca nuovamente il gol sugli sviluppi di un corner battuto da Vitale sul cui cross Bocalon di testa la manda alle stelle. Ancora una chance al 43′ con un break di Akpa Akpro che serve Rosina il cui sinistro da fuori viene respinto da Paroni; sulla ribattuta ci prova ancora Akpa Akpro che manda a lato. Nel finale chance fallita dall’Entella con Troiano che, su appoggio di Petrovic, non trova la porta col piattone.

SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa l’Entella prova a spingere ma dopo 8’ è la Salernitana a passare in vantaggio: dribbling mostruoso di Vitale che si insidia in area di rigore e la matte al centro, deviazione di Currarino che involontariamente serve Bocalon che da due passi la appoggia comodamente in rete per il decimo centro stagionale. Gli ospiti accusano il colo ed al 10’ la Salernitana sfiora il raddoppio: bella combinazione tra Vitale e Rosina, palla al centro per Sprocati che stoppa e tira trovando la deviazione in corner di Paroni. Al 17’ ci prova Akpa Akpro su sponda di Bocalon ma il tiro del franco-ivoriani viene bloccato dall’attento Paroni. Qualche fischio al 25’ dopo una punizione procurata da Akpa Akpro: sul pallone va Rosina, ‘spintonato’ da Vitale che con un bel tiro a giro per poco non trova il raddoppio. L’Entella risponde con un tiro di Petrovic che sfiora il palo alla sinistra di Radunovic. Al 36’ ancora una chance clamorosa con un colpo di testa di La Mantia stampatosi sul palo. Finale in crescendo dei liguri che sfiorano nuovamente la rete al 40’ con Ceccarelli il cui tiro da posizione defilata termina alto sopra la traversa. Nei minuti conclusivi occasioni su ambo i lati con Petrovic ed Akpa Akpro ma il risultato resta invariato.

IL TABELLINO DEL MATCH

SALERNITANA (3-4-3): Radunovic; Tuia, Schiavi, Mantovani; Casasola, Minala (1’ st Odjer), Akpa Akpro, Vitale (28’ st Popescu); Rosina, Bocalon (40 ‘st Signorelli), Sprocati. A disposizione: Russo, Asmah, Monaco, Kiyine, Ricci, Di Roberto, Palombi, Orlando, Rossi. Allenatore: Stefano Colantuono.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Paroni; Pellizzer, Ceccarelli, Benedetti (22’ st Crimi); Belli, Troiano, Acampora (11’ st Nizzetto), Ardizzone (27’ st De Luca), Currarino; La Mantia, Petrovic. A disposizione: Iacobucci, Massolo, De Santis, Brivio, Aramu, Eramo, Llullaku, Aliji, Di Paola. Allenatore: Alfredo Aglietti.

Gol: 8’ st Bocalon (S).

Arbitro: Rapuano di Rimini (De Troia-Sechi). IV uomo: De Santis di Lecce.

Ammoniti: Schiavi (S), Currarino (VE), Benedetti (VE), De Luca (VE), Belli (VE).

Note: terreno di gioco in buone condizioni, presenti 6018 spettatori di cui circa 10 ospiti. Recupero: 3‘st. Angoli: 5-14.