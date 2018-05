BLIZ DEL NOE AL COMUNE DI AMALFI SI INDAGA SULL’APPALTO DEI RIFIUTI

Bliz del Noe a Palazzo di CItta di Amalfi martedì mattina presso gli uffici di segreteria e del responsabile dell’Ufficio Igiene e Sanità su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno. A quanto pare l’indagine e stata avviata da un esposto avviato al Procuratore della Republica da part dell’associazione nazionale Mani Pulite. Nell’esposto veniva segnalato il mancato rispetto di alcune norme importanti dal Capitolato di appalto da parte della ditta che ha il servizio in appalto da due anni, ovvero la mancanza di locali adibiti a spogliatoi, bagni, docce, lavandini per 35 operai ecologic e locali deposito per il ricovero degli automezzi che vengono messi in sosta lungo il tratto di strada della frazione Tovere di Amalfi. Il tutto innescando soprattutto un pericolo per la salute pubblica.