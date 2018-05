Berlusconi torna candidabile

Silvio Berlusconi può tornare a candidarsi alle elezioni. La notizia è stata data poche ore fa in anteprima da Giuseppe Guastella del Corriere. Il Tribunale di sorveglianza di Milano gli ha concesso la ‘riabilitazione’ con effetto immediato, cancellando gli effetti della condanna ricevuta nel processo sui diritti TV Mediaset e quindi l’incandidabilità imposta dalla legge Severino.

Insomma se si andasse a votare il prossimo weekend, Berlusconi potrebbe concorrere sia al Senato che alla Repubblica.

La decisione era attesa per giugno, ma ieri nel tardo pomeriggio il Tribunale di sorveglianza si è riunito senza Consiglio e senza avvocati difensori, decidendo che Berlusconi può tornare candidabile.

Una notizia importantissima per la politica italiana. Questa settimana sembra che finalmente si sia presa una decisione definitiva: governo 5 Stelle – Lega per qualche mese, poi elezioni in autunno/inverno.

Ma con l’ennesimo ritorno ‘in campo’ di Berlusconi, tutto può cambiare. Staremo a vedere.