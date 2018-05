Bere vino. Il mondo di Dioniso al Mann.

di Giuseppe Di Leva

Si può ormai considerare un appuntamento fisso quello che Ludi Chazalon ha con il Museo archeologico di Napoli nel mese di maggio. La studiosa dell’Università di Nantes, Dipartimento di Storia dell’Arte ed Archeologia, che attualmente sta conducendo delle ricerche presso l’istituzione museale partenopea nell’ambito delle collezioni vascolari magnogreche, non ha voluto mancare anche quest’anno alla sua consueta ‘chiacchierata’ con il pubblico degli ‘Incontri di Archeologia’. Il tema non poteva che suscitare interesse, come già accaduto per gli anni precedenti, ed è stato trattato dalla Chazalon con uno splendido corredo di immagini. Sono i vasi plastici greci, quelli che evocano forme e fattezze umane, ad essere il centro focale della conferenza che spazia, tuttavia, con incursioni nell’iconografia dell’immaginario dell’uomo greco, nel suo intendere il momento del simposio come un atto ‘rivelatore’. Una rivelazione che non può che avvenire attraverso il vino. La bevanda, mescolata con acqua nei grandi crateri, era il medium per entrare in contatto col mondo del dio, con l’universo dionisiaco. Alceo cantava il vino come verità, Teognide lo celebrava come strumento che svelava lo spirito dell’uomo ed Eschilo ne faceva specchio dell’anima. Ma questa simbiosi con la divinità doveva avvenire attraverso forme plastiche potorie che erano esse stesse immagini che richiamavano fattezze umane. Coppe a grandi occhi che nella loro manualità si trasformavano in maschere, boccali con volto di satiro e menade e con immagini dipinte dagli splendidi cromatismi, conducevano il simposiasta in un percorso di progressiva trasmigrazione spirituale. Diogene Laerzio poteva ben dire di ringraziare il Destino di esser nato Greco e non Barbaro, perché era anche il vino, e come lo si beveva, a segnare questo confine di civiltà. Nel simposio c’erano gli dei ma anche l’eros, con quell’ incredibile gioco d’abilità che era il cottabo. Ma il Simposio era anche momento di ‘alterità’, in un giocare con l’io e le convenzioni sociali. Nel mondo di Dioniso non poteva, poi, che esserci spazio per vasi che ne richiamassero i protagonisti, anche dell’universo animale. Erano i rhytà a protome equina, leonina, canina e poi che raffiguravano un ariete o un toro ad essere i protagonisti di un modo tutto singolare di bere vino, con quel sottile fiotto che sgorgava da un piccolo foro praticato nella bocca della protome dell’immagine animale. Oggetti di straordinaria fattura artistica, i rhytà potevano presentarsi anche in bizzarre forme che non potevano che continuare ad assolvere la loro funzione del bere vino come atto rituale, devozionale. Ma bere era nel simposio soprattutto manifestazione di grecità. Restava, in quel consesso di soli uomini, l’essenza di una civiltà dell’uomo come spirito libero che così poteva ben esser cantata da Ateneo “Bevi con me, gioca con me, incoronati con me. Quando sono pazzo sii pazzo, e saggio con me quando sono saggio”.