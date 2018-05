Benevento. Museo del Sannio. Maria Anna Noto su “Governo e istituzioni nella Benevento Pontificia”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Focus su “Governo e istituzioni nella Benevento Pontificia”.

Organizzato dagli Amici dei Musei e dei Beni Culturali del Sannio, sabato 26 maggio 2018, alle ore 16:30, all’Auditorium “Gianni Vergineo” del Museo del Sannio, si terrà un incontro culturale conl Maria Anna Noto sul tema “Governo e istituzioni nella Benevento Pontificia”.

L’incontro, patrocinato dalla Provincia di Benevento, sarà introdotto dal presidente della predetta Associazione, Alfonso Bosco.

La storica Maria Anna Noto, autrice di contributi scientifici in volumi e riviste, è docente di Storia moderna all’Università di Salerno e la sua attività di ricerca privilegia aree tematiche quali le rivolte e i tumulti di antico regime, le istituzioni ecclesiastiche e l’inquisizione papale, l’evoluzione della proto-industria, il Mezzogiorno e l’Europa borbonica, il soggetto «città» in età moderna.

Da non perdere.

Maurizio Vitiello