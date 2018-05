Bari. Circolo della Vela. Incontro sul tema “Dinamiche dell’arte contemporanea in Italia”. Ricordo di Lucia Buono. Presentazione di “Percorsi d’Arte in Italia 2017”. Contributi di artisti. Interventi musicali.

Articolo di Pino Cotarelli – Grande serata culturale al “Circolo della Vela” di Bari.

Venerdì 11 Maggio 2018, alle ore 19.30, nell’accogliente sede del “Circolo della Vela”, Corso Antonio De Tullio, 1 – Molo Borbonico – Porto di Bari, 70122 Bari, tel. 080.521.20.02, si svolgerà, dopo i saluti di Simonetta Lorusso, Presidente del “Circolo della Vela”, l’incontro sul tema “Dinamiche dell’arte contemporanea in Italia”, di cui discuteranno Enzo Le Pera, saggista e gallerista, e Maurizio Vitiello, sociologo e critico d‘arte, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Sociologi – Dipartimento Campania.

Nell’occasione sarà presentata la pubblicazione “Percorsi d’Arte in Italia 2017”, a cura di Giorgio Di Genova ed Enzo Le Pera, Rubbettino Editore, 2017, p. 272.

Durante la serata culturale verrà ricordata l’artista pugliese Lucia Buono, recentemente scomparsa, e sarà proiettato il video (8 minuti e 28 secondi) “a Lucia – tribute to Lucia Buono, painter, gardner, innocent dreamer”, curato da Nole Biz, performer multimediale.

Previsti interventi degli artisti: Rossana Bucci, Gianvito De Novellis, Myriam Risola, Mario Vitolo.

A conclusione, intervento musicale di Maria Sicolo, che suonerà il preludio della “Suite per violoncello solo” di Johann Sebastian Bach e accompagnerà il soprano Marilena Gaudio nel brano “Elegie” di Jules Émile Frédéric Massenet.

Breve scheda della pubblicazione:

Dopo il successo delle edizioni del 2014, 2015 e 2016, “Percorsi d’Arte in Italia 2017” prosegue la rilevazione d’interessanti artisti, italiani e stranieri, viventi o scomparsi, che oggi operano o hanno operato nella seconda metà del secolo scorso sul territorio nazionale. Gli artisti presenti nel volume sono stati scelti da una commissione critica formata da critici di livello nazionale. Questa “bussola-guida” permette di conoscere i molteplici linguaggi visivi, odierni o di ieri, e permette di orientarsi nella complessa dialettica delle varie realtà artistiche ed è indirizzata a un vasto pubblico di artisti, collezionisti, critici d’arte, galleristi, addetti ai lavori o semplici amanti dell’arte.

Scheda su Enzo Le Pera:

Enzo Le Pera (Castelsilano, 1940). Laureato in Legge, ha avuto esperienze come avvocato e come professore nelle scuole pubbliche. Nel 1973 ha fondato la Galleria d’arte Il Triangolo, a cui è subentrato il figlio Giorgio, e ha organizzato e curato, sia nella Galleria, come anche in altre sedi in Italia, 270 mostre personali dei più grandi artisti italiani e stranieri. Commissario del Premio internazionale Limen arte di Vibo Valenzia, per le otto edizioni, del Premio Sulmona, della BeneBiennale di Benevento e di altri ancora. Ha pubblicato, tra l’altro: Gli artisti della Calabria, e-book, Pellegrini, 2013; Mappa degli esperti d’arte, Le Nuvole, 2006 e successive edizioni in proprio; Enciclopedia dell’Arte di Calabria, Ottocento e Novecento, Rubbettino, 2008; La Calabria e l’arte, Dizionario degli artisti calabresi dell’Ottocento e del Novecento, Gazzetta del Sud, 2005; Arte di Calabria tra Ottocento e Novecento, Rubbettino, 2001.

Breve scheda su Maurizio Vitiello:

Maurizio Vitiello (Napoli, 1951). Laureato in Sociologia, entrato nel 1976 nell’Amministrazione Statale. Da Funzionario ha collaborato all’Ufficio Documentazione del Patrimonio Artistico della Direzione Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte. E’ saggista d’arte. Da libero articolista ha scritto una lunga serie di riflessioni, articoli, asterischi, saggi, note e considerazioni su varie riviste, settimanali, periodici, quotidiani locali e a diffusione nazionale. Ha curato: oltre 400 personali e collettive in tutt’Italia; programmi radiofonici (dal 1976) e televisivi (dal 1980) in emittenti libere; convegni, dibattiti, seminari; ha tenuto cicli di conferenze e ha moderato presentazioni di libri e incontri culturali. E’ Responsabile dell’Area Cultura e Arti Visive dell’Associazione Nazionale Sociologi-Dipartimento Campania. Da anni è Docente alla Fondazione Humaniter di Napoli. Nel 2004 ha vinto il Premio Sulmona, per la sezione Giornalismo e Critica d’Arte; poi, ne sono seguiti altri.

Pino Cotarelli