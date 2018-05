Barche abusive a Vietri sul mare, blitz della Guardia Costiera. Si aspettano interventi anche a Cetara, Maiori e in Costa d’ Amalfi

Costiera amalfitana . Nella giornata di giovedì la Guardia Costiera di Salerno, insieme al personale dipendente della Stazione Carabinieri e del Comando di Polizia Municipale di Vietri sul Mare, ha eseguito dei controlli finalizzati a garantire la libera fruibilità delle spiagge di Vietri sul Mare e a prevenire pericoli per la pubblica incolumità. All’atto del sopralluogo, nel tratto di spiaggia situato a destra del fiume Bonea, è stata riscontrata la presenza di piccole imbarcazioni che occupavano l’arenile senza alcuna autorizzazione. I militari hanno pertanto proceduto al sequestro dei natanti poiché situati abusivamente sul demanio marittimo.

La Guardia Costiera di Salerno, anche in vista dell’imminente avvio della stagione estiva, sta intensificando i controlli sia via mare che via terra al fine di tutelare la sicurezza dei bagnanti e dei diportisti e di reprimere tutti quei comportamenti illeciti che contravvengono alle regole di sicurezza e di corretto uso del demanio marittimo

Ora che è cominciata l’estate Si aspettano interventi anche a Cetara, Maiori e in Costa d’ Amalfi . Problemi segnalati a Erchie, ma anche a Maiori. Insomma come ogni inizio di stagione le forze dell’ordine intervengono con i controlli.