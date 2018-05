Bandiere Blu, grande soddisfazione per la Penisola Sorrentina: dopo Positano premiate Sorrento, Piano di Sorrento e Massa Lubrense!

Grandissima soddisfazione per la Campania e per la Penisola Sorrentina in particolare. La Fee, ovvero la Foundation for Environmental Education, infatti, ha appena reso pubbliche le nuove bandiere blu per questo 2018 e tra le località premiate troviamo Piano di Sorrento, Sorrento e Massa Lubrense.

Il riconoscimento, ricordiamo, dopo Positano, che è la prima località della Costiera amalfitana sorrentina ad averla avuta, è indirizzato soltanto dopo procedure che seguono il protocollo Uni-En Iso 9001-2008, come riferisce il comunicato della FEE, anche se ci sono delle contestazioni da parte degli ambientalisti sul rigoroso rispetto dei requisiti in Sardegna ma anche in Costa d’ Amalfi . Le località vengono prima selezionate da una giuria internazionale e poi da una nazionale, fase in cui con la Fee collaborano numerosi enti, dal ministero dell’Ambiente a quello della Cultura e del turismo, passando per il Comando generale delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, l’Ispra, il Laboratorio di oceanologia ed ecologia marina dell’università della Tuscia, il Consiglio nazionale dei chimici e l’Anci.

In totale sono 18 le bandiere che si è aggiudicata la Regione Campania, la quale si è piazzata terza in Italia. Per quanto riguarda Piano di Sorrento e Sorrento si tratta di new entry, mentre Massa Lubrense è ormai una certezza.

In totale sono 175 i Comuni italiani rivieraschi, per un totale di 368 spiagge e 70 gli approdi turistici che quest’anno hanno ottenuto la Bandiera Blu. Ben 12 Comuni in più rispetto lo scorso anno. La Liguria è nuovamente la regione col maggior numero di vessilli, 27 il numero complessivo, seconda la Toscana con 19 e terza la Campania con 18.