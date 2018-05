Auto ribaltata a Cetara . Incidenti moto fra Tordigliano e Capodorso, anziano soccorso in bici sull’autostrada Napoli – Salerno

Costiera amalfitana con il traffico sostenibile, sicuramente accettabile rispetto all’ingolfamento dovuto dagli autobus. Da segnalare un incidente stradale nel pomeriggio in Costiera Amalfitana tra Vietri e Cetara. Un’auto, una Audi Q3 si è ribaltata dopo aver urtato anche una moto nello schianto. Il conducente e il passeggero trasportati in ospedale a Salerno. In Costiera segnalati piccoli incidenti per le moto a Tordigliano verso Positano e a Capodorso da Amalfi verso Salerno. La curiosità riguarda il soccorso della polizia a un ottantenne in bici sull’autostrada Napoli – Salerno, l’uomo è stato tratto in salvo e portato dalla moglie preoccupata.