Attaccante del Sorrento arrestato per spaccio di droga

Pasquale Evacuo, attaccante 22enne del Sorrento, ieri pomeriggio è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e ristretto ai domiciliari. Evacuo, di Torre Annunziata, è cresciuto nelle giovanili del Carpi, ha giocato nei dilettanti ed in alcuni campionati di Serie C. I poliziotti transitando in via Sepolcri hanno notato il 22enne mentre, con fare sospetto, cedeva un piccolo involucro ad un’altra persona ed hanno immediatamente bloccato i due soggetti. Gli agenti hanno accertato che l’involucro di cellophane, lasciato cadere a terra dall’acquirente, conteneva un grammo di cocaina e hanno rinvenuto nelle mani dello spacciatore la somma di 60 euro.