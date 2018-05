Atrani il sindaco Luciano De Rosa ci scrive e chiarisce che candidatura o meno sarà frutto si scelta collegiale

Atrani, Costiera amalfitana. Dopo il nostro articolo, che confermiamo in toto integralmente, senza ombra di dubbio o di smentita le cose non ce le inventiamo. Il sindaco Luciano De Rosa Laderchi ha chiarito in buona sostanza che la sua candidatura, o mancata candidatura, sarà una scelta collegiale. In buona sostanza si discute nel gruppo sulla successione al primo cittadino del piccolo centro della Costa d’ Amalfi, i nomi potrebbero essere quelli di Siravo , per esempio, nel gruppo di maggioranza, ma forse quella di De Rosa rimane la candidatura più considerata unificante del gruppo, mentre dall’altra parte sembra affacciarsi l’ipotesi del vice sindaco Emiddio Proto, che però ha problemi di non poco conto

Caro Direttore, in merito all’articolo pubblicato dal tuo giornale Atrani il sindaco non attaccato alla poltrona. Luciano De Rosa “Non mi ricandido. Spero in un Comune unico in Costiera o unione con Ravello e Scala” voglio precisare che, al di là della chiacchierata informale (come tu stesso affermi) e, quindi, soggetta ad esternazioni e “battute” che niente hanno a che vedere con affermazioni ufficiali, non è esatto riportare (come invece riporti) l’affermazione “Non mi candido”. Ti ho semplicemente detto che: “oggi, è difficile e faticoso fare il mestiere di Sindaco anche per un solo mandato; figuriamoci per più mandati!”; “si è trattato, per il mio modo di essere, di un vero e proprio record aver mantenuto l’impegno costantemente per quattro anni”. Dovresti comunque sapere, per il comune vissuto, che il mio sentimento politico rifugge da scelte importanti che non hanno il carattere della collegialità. E’ evidente, quindi, che una decisione quale quella della scelta della candidatura di Sindaco potrà avvenire solo nell’ambito di una discussione che coinvolge gli eletti ed i simpatizzanti di “Atrani futura”. Ti chiedo pertanto, onde evitare equivoci e/o strumentalizzazioni, di riportare integralmente questa mia precisazione.

Detto questo nessun equivoco o strumentalizzazione , prendiamo atto che la non candidatura non è ufficiale, d’altro canto solo nella primavera del prossimo anno si saprà con certezza chi si candida o meno… Sarà in ogni caso, questo è certo ed evidente a questo punto, la scelta di un gruppo