Atrani. Il Nas sequestra 100 kg di prodotti dolciari e sospende attività produttiva

Atrani. Il NAS di Salerno, nell’ambito di controlli svolti allo scopo di contrastare la commercializzazione e la somministrazione di prodotti alimentari non tracciati e di verificare le condizioni igienico sanitarie e strutturali degli esercizi dediti alla preparazione/somministrazione degli alimenti, con la collaborazione di personale della locale Stazione Carabinieri e del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro di Salerno, a conclusione un controllo igienico sanitario all’interno di un bar/pasticceria, ha sottoposto a sequestro penale 100 kg di prodotti dolciari, presentati agli ignari acquirenti come “produzione propria”, ma di fatto acquistati presso altri rivenditori; ha, inoltre, sospeso l’attività produttiva, con annesso deposito, a causa delle precarie condizioni igienico sanitarie e strutturali rilevate negli ambienti ispezionati. Dopo aver esaminato tre posizioni lavorative relative ad altrettanti dipendenti e verificato il rispetto alle normative edilizie, venivano contestate sette sanzioni amministrative per assenza di contratti e prospetti paga e rilevate varie difformità strutturali.