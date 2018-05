Atrani il sindaco non attaccato alla poltrona. Luciano De Rosa “Non mi ricandido. Spero in un Comune unico in Costiera o unione con Ravello e Scala”

Atrani, Costiera amalfitana. Una chiacchierata informale a Positano col sindaco di Atrani Luciano De Rosa, un sindaco anomalo, non attaccato alla poltrona. Il 2019 si vota, l’amministrazione De Rosa sta concludendo il mandato con non poche note positive, l’opposizione è assente, in tutti i sensi visto che ha abbandonato il consesso consiliare, caso più unico che raro si sono dimessi tutti . Ora La domanda è d’obbligo, l’anno prossimo si vota nella cittadina della Costa d’ Amalfi , cosa farà il sindaco in carica? “Non mi candido e per chi mi conosce sa che già riuscire a rimanere tutto questo tempo è tanto, lo ho fatto per passione e per amore della città, ma ora basta” Siamo sconcertati, da una parte a Scala Luigi Mansi che si candida per la terza volta consecutiva, grazie alla modifica della legge del divieto del doppio mandato non più valida per i piccoli comuni, e quello di Atrani che non si ricandida? “Non sono attaccato alla poltrona ed è una decisione che ho preso con grande serenità” Soddisfatto di quello che hai fatto, ci sono cose che avresti voluto fare e non hai fatto? “Ho fatto tutto il possibile per la città, abbiamo portato un’aria nuova.. ovviamente ci sono tante altre cose che avrei voluto fare e non sono riuscito a fare, ma ne parleremo meglio ad Atrani quando farò un consuntivo” . Va bene ci ripromettiamo di andarci, ma gli chiediamo se si auspica un comune unico in Costiera amalfitana “E’ una speranza, anche se credo sia un’utopia, ma lo spero. Serve per tante cose, per migliorare i servizi ma anche per meglio gestire le emergenze gravi come il Dragone per noi, per esempio. In questo senso, nel piccolo, spererei in una unione con Ravello e Scala, con loro abbiamo problematiche in comune che in sinergia si risolverebbero meglio per tutti”. In bocca al lupo sindaco e al prossimo, e più esauriente e dettagliato, incontro ad Atrani.