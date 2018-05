Atrani condanna Corte dei Conti ad ex amministratori. Il Comune si attiva per i primi sfratti da immobili comunali

ANTEPRIMA SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI Atrani, Costiera amalfitana. Alcuni ex amministratori coinvolti dopo la recente sentenza della Corte dei Conti (31 marzo 2017 n. 130 – con nota del 04.04.2017, avente protocollo n. 5096 del 19.04.2017, la Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Campania – ha trasmesso copia in forma esecutiva della sentenza di condanna n. 130/2017 del 31/03/2017, emessa dalla Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, nell’ambito di giudizio di responsabilità contabile n. 66534, come si legge in delibera) arrivano i primi sfratti per i possessori di alcuni immobili comunali e oggetto di indagine per danno erariale.

Gli incarichi sono stati assegnati con determina n. 58/2018 e delibera n. 44/2018.

sentenza – http://www.sdanganelli.it/cort e-dei-conti-sezione-giurisdizi onale-campania-sentenza-31- marzo-2017-n-130/

determina – http://alboatrani.asmenet.it/ download.php?down=1&id_file= 3325&id_doc=8160531&sez=p& data1=08/05/2018&data2=23/05/ 2018&view=si

delibera – http://alboatrani.asmenet.it/d ownload.php?down=1&id_file=332 4&id_doc=8160537&sez=p&data1= 08/05/2018&data2=23/05/2018& view=si