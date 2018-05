Atrani, bando per la concessione delle spiagge: si preannuncia battaglia

Il Comune di Atrani ha indetto un’indagine di mercato, per la gestione delle due spiagge che fiancheggiano la foce del torrente Dragone. La concessione di entrambi gli arenili, sono tuttavia sottoposti a precise condizioni dettate dall’Ente comunale, che prevede per entrambi i versanti 200 mq adibiti a spiaggia per residenti, mentre i restanti 1000 mq possono essere sottoposti a spiagge libere attrezzate, in cui i futuri concessionari potranno aggiungere servizi a pagamento, con le tariffe di noleggio giornaliero che non possono superare le soglie stabilite dall’amministrazione.

L’affidamento delle spiagge avrà una durata di tre stagioni balneari, a partire da quella attuale, per il periodo Maggio-Ottobre: tuttavia, visto che quest’anno la procedura è appena stata aperta (il 1 giugno è la data utile di apertura, secondo bando), si potrà andare in deroga per i termini di inizio attività. Nello scorso mese, la macchina amministrativa infatti ha dovuto peraltro apportare le necessarie modifiche ai Regolamenti di Utilizzo delle aree demaniali, per adeguare i punti ombra alle aree in questione. Dato che la stagione turistica è ormai iniziata, si preannuncia una grande battaglia tra gli operatori economici locali, per assicurarsi la gestione degli arenili.