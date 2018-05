Dalla terza alla prima categoria, il gran salto della squadra voluta da Antonio Schisano c’è stato ed è stata doppia festa per la città del Tasso dopo la promozione del Sorrento in D. “Grandissima soddisfazione per la Sorrento calcistica, che soltanto due settimane fa ha festeggiato la promozione in D del Sorrento 1945, a conferma che la realtà costiera in questi anni ha ben programmato. Perché senza programmazione e passione non si va lontano, in nessuna categoria. E queste due qualità in costiera abbondano “Asd Atletico Sorrento 2016

Era il mese di luglio del 2016…suonavano le ore 17…presi il cellulare e chiamai Marcello Ferrara.

Marcello vediamoci per un caffè devo parlarti di un progetto.

Risposta: ci vediamo alle 18.30

Il nostro incontro pochi minuti e il nostro progetto atletico parte.

Alla guida di questi ragazzi un grande uomo, un grande calciatore, una persona buona.

I ragazzi lo aspettano tutte le domeniche nello spogliatoio per le sue ultime impostazioni della partita e poi il fischio d’inizio.

In due anni hai vinto tutto il primo campionato, coppa disciplina…domani la sfida più importante…semifinale dei playoff.

Volevo ringraziarti sia da parte mia e della vicepresidente Agata Spasiano dalla dirigenza e a nome di tutti i ragazzi per la tua serietà e cuore che hai messo anche quest’anno.

Per me il campionato con te già è stato vinto al di là di tutto.

Meriti questa vittoria, e credo che il campo ed i tuoi ragazzi ti risponderanno alla grande.

Grazie mister.