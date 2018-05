Associazione Anna Verde, Concorso Poesia e Fotografia

Anche quest’anno L’associazione di volontariato “Anna Verde” di Ticciano, Vico Equense, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di adolescenti e si pone da anni come punto di riferimento per i giovani del territorio al fine di offrire loro opportunità di espressione attraverso la realizzazione di laboratori ludico/educativi, di manipolazione nonché laboratori teatrali e laboratori di lettura e drammatizzazione finalizzati al processo di sviluppo della creatività dell’adolescente nonché elaborazioni di comunicazione espressiva/creativa. Organizza i concorsi di poesia e di fotografia arrivati alla terza edizione, per ogni informazioni si può andare sul sito www.associazioneannaverde.com o sulla pagina facebook Anna Verde associazione-volontariato. La serata finale dedicata alla premiazione, si svolgerà presso la sala delle colonne alla SS Trinità di Vico Equense il giorno 4 giugno alle ore 19:30, i membri della giuria che hanno messo a disposizione gentilmente il loro tempo a favore di questo evento e per questo ringraziamo di cuore sono: La sig. ra Mariagrazia Grilli attrice e regista, la dott. ssa Adele De Angelis docente in lettere, la dott. ssa Marianna Rotondo docente in lettere, la dott. ssa Margherita Celentano docente in lettere, il sig. Adriano Gorgoni Fotografo professionista. I vincitori dei concorsi saranno premiati e poi invitati a partecipare ad una puntata radio presso la stazione web-radio Green-S. radiogreens.oneminutesite.it Chiunque voglia partecipare alla serata è il benvenuto.