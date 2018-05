arrestato dalla Polizia un giovane per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, predisposti ed intensificati dal Questore di Salerno, volti al controllo della microcriminalità e alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale, ha denunciato in stato di libertà P.D. di anni 20, cittadino italiano, originario del napoletano, resosi responsabile di furto di motociclo e resistenza a pubblico ufficiale.

Questa notte, intorno alle ore 01.55, gli agenti hanno notato, sul Lungomare Trieste, un motociclo, proveniente da via dei Principati, con due persone a bordo che procedeva a

velocità sostenuta.

Alla vista della pattuglia della Polizia, gli stessi acceleravano e ne nasceva un inseguimento che terminava sul lungomare Colombo, in via Carella, dove i fuggitivi abbandonavano il

motociclo e tentavano la fuga.

Uno di essi veniva raggiunto e bloccato in via Castelluccio mentre l’altro riusciva adileguarsi.

Lo scooter risultava essere privo di chiave, con la scocca anteriore manomessa e il bloccasterzo rotto.

Sul posto convergeva anche il proprietario al quale veniva riconsegnato il motociclo, rubatopochi minuti prima in via Camillo Sorgente a Salerno.

Il fermato, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, trasportato presso la sezione Volanti, è stato deferito in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso con

persona da identificare nonché per resistenza a Pubblico Ufficiale.