Appuntamenti d’estate 2018 a Minori Città del Gusto LE VIE DELL’ARTE E DEL PALATO IN COSTA D’AMALFI

Ritorna l’estate e si rinnova il programma che l’Amministrazione comunale di Minori, in forte sinergia con il mondo dell’Associazionismo locale, presenta ai gentili ospiti ed alla popolazione residente: un calendario di appuntamenti che spaziano dalla letteratura alla musica, dal ballo all’arte, dallo sport al cinema.

In questo primo periodo che va da Aprile a metà Luglio trova anche collocazione l’evento religioso che segnerà questo 2018 nel 225mo anniversario del Secondo Ritrovamento delle Sacre Reliquie di Santa Trofimena, ovvero l’Ostensione delle Venerate Spoglie della nostra Protettrice che nel prossimo Luglio raggiungeranno Patti, che la tradizione vuole Sua città natale, con cui la nostra cittadina stringerà un patto di Gemellaggio.

Insomma tante occasioni di cultura e divertimento lungo le vie del’arte e del palato a Minori, città del gusto, con l’auspicio di trascorrere in serenità questi primi giorni dell’Estate 2018

LE VIE DELL’ARTE E DEL PALATO IN COSTA D’AMALFI

Appuntamenti d’estate 2018

Aprile – Luglio

Venerdì 13 Aprile. C.so Vitt.Emanuele, Bar Pasticceria Gambardella ore 19.00

5a edizione di è Primavera…fioriscono libri

Danilo Manzi “Infetto” (Hollow Press)

Fabio Marson “Calci in bocca alla romana. Autobus, treni, aerei, pullman. Storie da Trieste in

giù” (Ultra Novel)

Venerdì 20 Aprile. C.so Vitt.Emanuele, Caffè Umberto ore 19.00

5a edizione di è Primavera…fioriscono libri

Claudia Conte “Il vino e le rose. L’eterna sfida tra il bene e il male” (Armando Curcio)

Gerardo Pagano “Sulle orme del pellicano” (Albatros)

Sottolineature musicali a cura Scuola di Musica cittadina “Vittorio Cammarota”, Associazione

Musicale Costiera Amalfitana, Associazione Musicale Edvard Grieg

Sabato 21 aprile. Tensostruttura Comunale ore 10,30

Festa dell’Europa con concerto di fine anno scolastico degli alunni dell’Istituto Comprensivo di

Minori

Venerdì 26 aprile. Tensostruttura Comunale ore 10,30

Concerto dell’orchestra degli alunni dell’Istituto comprensivo di Maiori-Minori e dell’Istituto

Comprensivo “A. Volta” di Lazzate (Monza-Brianza)

Lunedì 30 Aprile. C.so Vitt.Emanuele, Bistrot 52 ore 19.30

5a edizione di è Primavera…fioriscono libri

“La Notte del Lavoro Narrato”. Tutti insieme. Tutti alla stessa ora. Per leggere, narrare, cantare,

ascoltare storie di lavoro.

“Le donne si raccontano…le donne le raccontano”:

Solange Hutter “Ercole, Aldemio e il portale presbite” (La Caravella)

Lael Moro “Le voci dei vicoli” (Homo Scrivens)

Sottolineature musicali a cura Scuola di Musica cittadina “Vittorio Cammarota”, Associazione

Musicale Costiera Amalfitana, Associazione Musicale Edvard Grieg

Da Venerdì 11 a Domenica 13 Maggio. Palazzo delle arti

MediaMusicale, concorso nazionale IX edizione, a cura dell’Associazione Grieg

Venerdì 18 Maggio. Largo Solaio dei Pastai ore 19.30

12a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo

Incontri d’Autore

in collaborazione con Festival in Rete

Sabato 19 Maggio. Palazzo delle arti ore 19.30

Saggio della Scuola di Musica Cittadina a cura dell’Associazione Musicale Costiera Amalfitana e

dell’Associazione Musicale Edvard Grieg

Domenica 20 Maggio. Comune, Aula Consiliare ore 16.00

12a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo

Service “Ambiente, Turismo e Territorio”

spunti dal libro di Paola Capone “Naturalmente sani. Il nuovo Regimen della Scuola Medica

Salernitana” (Centro Studi EUTòPIA)

Giovedì 24 Maggio. Scuola Elementare ore 14.00

12a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo

La Bottega della Favola

Incontri d’Autore

Giovedì 24 Maggio. Comune, Aula Consiliare ore 19.30

12a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo

Incontri d’Autore

Sottolineature musicali a cura Scuola di Musica cittadina “Vittorio Cammarota”, Associazione

Musicale Costiera Amalfitana, Associazione Musicale Edvard Grieg

Sabato 26 – Domenica 27 Maggio. Lungomare California

Fiera del riciclo e del riutilizzo e laboratorio di riciclo

Domenica 27 Maggio. Arciconfraternita SS. Sacramento ore 11.30

… incontro col Maestro… Lezione concerto del M° clarinettista Giovanni Punzi

Basilica di S. Trofimena ore 19.45

… incontro col Maestro… Concerto del M° clarinettista Giovanni Punzi accompagnato dalla

accordionista giapponese Hanzhi Wang, in occasione del 225mo anniversario del Secondo

Ritrovamento delle Reliquie di S. Trofimena

Mercoledì 30 Maggio. Basilica Santa Trofimena ore 19.00

S. Messa solenne e processione della Statua della Madonna di Fatima alla Fine del mese mariano

Sabato 2 Giugno. Specchio d’acqua antistante Minori ore 19.00

Mediterraneo Horn Meeting: Navigando tra i suoni del mare

Domenica 3 Giugno. Basilica Santa Trofimena ore 12,00

Mediterraneo Horn Meeting: concerto del M° Alessio Allegrini, con la partecipazione

dell’Orchestra d’archi dell’Alfano I di Salerno

ore 19,00 S. Messa e Processione cittadina del Corpus Domini

Lunedì 4 Giugno. Ailaikit lounge & wine bar ore 19.30

12a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo

Salotti letterari

Sottolineature musicali a cura Scuola di Musica cittadina “Vittorio Cammarota”, Associazione

Musicale Costiera Amalfitana, Associazione Musicale Edvard Grieg

Sabato 9 Giugno. Largo Solaio dei Pastai ore 20.00

Media MusicaleWinners’ Concert. Dir. Artistico: M° Mariagrazia Pescetelli, a cura

dell’Associazione E. Grieg

Domenica 10 Giugno. Basilica Santa Trofimena ore 10,30

Esposizione delle Reliquie di Santa Trofimena in occasione del 225mo anniversario del Secondo

Ritrovamento delle S. Reliquie (1793-2018)

Domenica 10 Giugno. Piazzetta Garofalo ore 20,30

Premio Internazionale CostieraArte Minori- Maiori. Concerto della Soprano Tania Di Giorgio ed

ensamble strumentale

Lunedì 11 Giugno. Basilica Santa Trofimena ore 19.00

S. Messa solenne e Alzata del Quadro all’inizio del mese di preparazione alla Festa patronale

Martedì 12 Giugno. Lido Ambrogio’s ore 17.00

12a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo

Serotonino – Il Gioco del Benessere

ore 20.30 Salotti letterari

Venerdì 15 Giugno. Aula consiliare ore 20.00

Premio Internazionale CostieraArte Minori- Maiori. Convegno “Sviluppo dei territori attraverso

l’arte come attrattore turistico”

Da Venerdì 15 a Domenica 17 Giugno

Tennis Costa d’Amalfi Vip Cup, evento sportivo culturale promosso da IT Academy e Scuola

Tennis Federale Costa d’Amalfi

Sabato 16 Giugno. Lungomare California ore 10.00

Minitennis on the road, con la partecipazione dello staff e degli ospiti della IT Academy e Scuola

Tennis Federale Costa d’Amalfi. Premiazione del progetto Miur “Racchette di classe” degli Istituti

della costa d’Amalfi e incontro dibattito con gli ospiti

Da Venerdì 22 a Domenica 24 Giugno. Lungomare California

Le Rotte del gusto, street food parade

Martedì 26 Giugno. C.so Vitt.Emanuele, Caffè Umberto ore 20.30

12a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo

Incontri d’Autore

in collaborazione con Libera Associazioni, nomi e numeri contro le mafie e Fondazione Pol.i.s.

Venerdì 29 Giugno. Aula Consiliare ore 20.00

Premio Internazionale CostieraArte Minori- Maiori, Lectio Magistralis del Designer Alessandro

Guerriero

Sabato 30 Giugno – Domenica 1 Luglio. Atrio Scuole Elementare ore 20.45

Spettacolo di musica e teatro a cura de “La Bottega delle arti”

Lunedì 2 Luglio. Piazzetta Maggiore Garofalo ore 20.45

Rassegna cinematografica “Minori, Schermi d’arte 2018”

“Il Signor Rotpeter” di Antonietta De Lillo

Martedì 3 Luglio. Piazzetta Maggiore Garofalo ore 20.45

Rassegna cinematografica “Minori, Schermi d’arte 2018”

“Il cratere”, di Silvia Luzzi e Luca Bellino

Mercoledì 4 Luglio. C.so Vitt.Emanuele, Bistrot 52 ore 20.30

12a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo

Salotti letterari

Sottolineature musicali a cura Scuola di Musica cittadina “Vittorio Cammarota”, Associazione

Musicale Costiera Amalfitana, Associazione Musicale Edvard Grieg

Giovedì 5 Luglio. Basilica di S. Trofimena ore 18.00

Inizio della Peregrinatio delle S. Reliquie di Santa Trofimena per i paesi della costiera Amalfitana

Piazzetta Maggiore Garofalo ore 20.45

Rassegna cinematografica “Minori, Schermi d’arte 2018”

“L’equilibrio” di Vincenzo Marra

Venerdì 6 Luglio.

Piazzetta Maggiore Garofalo ore 20.45

Rassegna cinematografica “Minori, Schermi d’arte 2018”

“Gatta Cenerentola” di Alessandro Rak

Sabato 7 Luglio. Piazzetta Maggiore Garofalo ore 20.45

Rassegna cinematografica “Minori, Schermi d’arte 2018”

“Ammore e malavita” dei Manetti Brothers

Domenica 8 Luglio. Atrio Scuole Elementare ore 20.45

Serata di Balletto a cura della Scuola MovimentinMusica diretta da Marika Fattorusso

Lunedì 9 Luglio. Largo Solaio dei Pastai ore 20.30

Recital di Pianoforte, a cura di Amalfi Coast Music & Arts Festival

Martedì 10 Luglio. Piazza Cantilena ore 20.30

12a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo

Salotti letterari

in collaborazione con Premio Internazionale Nassiriya per la Pace

Da Giovedì 12 a Domenica 15 Luglio

Solenni Festeggiamenti in onore di S. Trofimen