Angie Cafiero è andata a cucinare in paradiso. Il saluto commosso di tanti

“e’ arrivato il momento del cordoglio.

Ricordatela per il suoi sorrisi, per la sua luce, per la sua spontaneità, per il suo essere vera.

per i regali improbabili, per gli orecchini ancora piu’ improbabili, per l’uncinetto, per l’inseparabile macchina fotografica, per i commenti salaci, per il suo ” vado in islanda a vendere pescecane putrefatto”.

Per le amicizie che sono nate attraverso lei e con lei.

per i regali improbabili, per gli orecchini ancora piu’ improbabili, per l’uncinetto, per l’inseparabile macchina fotografica, per i commenti salaci, per il suo ” vado in islanda a vendere pescecane putrefatto”. Par i vaffanculo deti e per quelli non detti!

Non ricordo un solo momento in cui non abbia sorriso.

Angie Cafiero o Angina Pectoris o Atropina de Profundis, è stata una delle amicizie piu belle, intense e spontanee che possa vantare, vorrei esistesse un’altra vita che ti premi per il dolore che hai sofferto in questa.”