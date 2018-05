Ancora un successo casalingo per il Volley Bellizzi Le gialloblu si impongono 3-0 contro il Pastena Volley

Il 20° turno del campionato di Prima Divisione sorride al Volley Bellizzi. Tra le mura amiche, le gialloblu battono 3-0 il Pastena Volley e conquistano altri tre punti pesantissimi nella corsa alla promozione. Dominio assoluto nel primo e terzo set per le ragazze di coach Meneghetti, costrette invece ai vantaggi nel secondo parziale. Col successo sulla compagine salernitana, Bellizzi arriva a quota 50 in classifica e conserva 5 punti di vantaggio sulla Polisportiva Paestum (in attesa delle due gare da recuperare per la formazione cilentana).

LA CRONACA

Bellizzi si presenta al match non al meglio, dovendo rinunciare alla palleggiatrice titolare Parisi. Coach Meneghetti è così costretto a cambiare sistema di gioco, adottando il doppio palleggiatore, con le difficoltà che ne conseguono per le giocatrici di centro. Nonostante le difficoltà, le gialloblu approcciano in maniera perfetta la gara e portano a casa il primo set con un perentorio 25-9.

Tutt’altra musica nel secondo set, con le padrone di casa che non riescono a mantenere l’intensità e la precisione messe sul parquet nel parziale precedente.

Pastena inizia ad imporre il proprio gioco, creando non poche difficoltà alle avversarie. Tra grandi alti e bassi, Bellizzi riesce comunque a restare testa a testa, prima di trovare lo spunto vincente

ai vantaggi (26-24).

Rinfrancate dal doppio vantaggio, Boninfante e compagne affrontano il terzo set con grande attenzione e serenità. Nonostante gli sforzi, Pastena non riesce ad opporre resistenza alle gialloblu. Il 25-13 finale chiude il match su 3-0 in favore di Bellizzi.

VOLLEY BELLIZZI – C.S. PASTENA VOLLEY

PARZIALI: 25-9; 26-24; 25-13.

IL TABELLINO

VOLLEY BELLIZZI

Memoli A. 9, Pascale 7, Calabritto, De Martino (L), Carraturo, Boninfante 16, Memoli F. 8,

Citro 4, Pinto 6, Pappalardo 3.

Coach: Sergio Meneghetti.