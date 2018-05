Ancora truffe agli anziani. Segnalato caso a Tramonti. Le regole da seguire

Ritorna ancora una volta il problema delle truffe a danno di persone anziane, che finiscono spesso nel mirino di “malintenzionati” senza scupolo. Questa mattina, nella parte altra di Tramonti, si aggirava un finto corriere che, quasi sicuramente, tentava di approfittare della buona fede di persone sole e avanti con gli anni. Purtroppo episodi del genere sono oramai quasi all’ordine del giorno e le precauzioni da usare non sono mai abbastanza. E’ per questo motivo che i carabinieri hanno messo a punto una guida pratica contro i raggiri. L’obiettivo è fornire informazioni e consigli utili per sfuggire ai tanti gatti e volpi che si aggirano per le nostre città. Essere preparati aiuta a reagire nel migliore dei modi e a non cadere nei tranelli. Ecco le principali misure preventive da utilizzare.

– Diffidate di chi vuole controllare i vostri soldi.

– Attenzione a falsi operatori delle Forze dell’Ordine.

– Non aprite agli sconosciuti.

– Non pagate le bollette a persone che si presentano alla vostra porta.

– Non ritirare pacchi.

– Per strada siate prudenti.

Consigli per i parenti, i vicini e chi lavora con gli anziani:

– Ricordate sempre loro di adottare tutte le cautele necessarie nei contatti con gli sconosciuti.

– Se hanno il minimo dubbio, fate capire loro che è importante chiedere aiuto a voi, ai vicini di casa oppure alle Forze dell’ordine.

– Ricordate che, anche se non ve lo chiedono, hanno bisogno di voi.

– Per le operazioni in Banca e/o in Posta, se possibile, non mandate gli anziani da soli, soprattutto nei giorni in cui vengono pagate le pensioni ed in quelli di scadenze generalizzate.

– Se alla loro porta bussano degli sconosciuti, esortateli a contattare i vicini di casa per chiarire ogni dubbio. La lora presenza li renderà più sicuri.

– Segnalate alle Forze dell’ordine ogni circostanza anomala o sospetta che coinvolga gli anziani vostri vicini di casa.

Per gli impiegati di banca o ufficio postale:

– Quando allo sportello si presenta un anziano e vi fa una richiesta spropositata di denaro contante, perdete qualche minuto a parlare con lui.

– Spiegate agli anziani che all’esterno delle banche e degli uffici postali nessun impiegato effettua controlli, tanto meno si reca presso le loro case per effettuarli.

– Cercate di capire se hanno avuto richieste di denaro da possibili truffatori.

Non esitate, in ogni caso, a chiamare le forze dell’ordine.