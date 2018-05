Ancelotti avrebbe firmato il contratto che lo lega al Napoli, manca solo l’ufficialità

Secondo quanto riporato da Ivan Zazzaroni, direttore editoriale del Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti ha firmato il contratto che lo lega al Napoli, ed è il nuovo allenatore.

Il tecnico ex Bayern si legherà al Napoli con un contratto biennale da 6.5 milioni a stagione con opzione per il terzo. Concessioni sia per quanto riguarda i diritti d’immagine, sia per la clausola rescissoria.

Con Ancelotti sulla panchina azzurra cambieranno anche le prospettive del piano mercato – per questo motivo a Roma oggi potrebbe esserci anche Giuntoli – e non solo per i nomi altisonanti (a partire da quello di Arturo Vidal) che ora verranno accostati al Napoli. Sarri voleva degli “specialisti”, Carlo è più orientato verso gente versatile ed ha orizzonti larghi che spaziano su tutta Europa.