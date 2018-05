Amministrative 2018, Giovanni Innocenti con consigliere regionale Giovanni Zannini nei comuni al voto

AVERSA. Iperattivismo politico. Sono settimane ricche di impegni per i comuni campani che si apprestano ad affrontare le elezioni amministrative del prossimo 10 giugno.

Il consigliere comunale di Aversa, Giovanni Innocenti, oltre ad impegnarsi in prima persona nelle vicende normanne legate al ramo istruzione, spalla a spalle con l’assessore Emilio Caterino, ha accompagnato, nei comuni di Trentola Ducenta (comitato elettorale di Michele Apicella) e Lusciano, il consigliere regionale, nonché leader de “I moderati”, Giovanni Zannini.

“All’incontro erano presenti diversi sindaci e amministratori dell’agroaversano – dice Giovanni Innocenti -. E’ necessario che si crei la giusta sinergia operativa, basata su una rete strutturata nei territori di appartenenza, con gli amministratori dei paesi limitrofi. Solo in questo modo sarà possibile intraprendere azioni condivise di ampia portata, come, ad esempio, attività di carattere regionale ed europeo”.