Ambiente. A Sorrento la Bandiera Blu 2018

Sorrento conquista la Bandiera Blu 2018 per la qualità del suo mare. A ritirare il riconoscimento, a Roma, nel corso di una cerimonia svoltasi al Centro Nazionale delle Ricerche, sono stati il sindaco, Giuseppe Cuomo, ed il consigliere comunale Luigi Di Prisco.

La Bandiera Blu è un premio internazionale, istituito nel 1987, Anno europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi dalla ong danese Fee, Foundation for Environmental Education, alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

Obiettivo principale di questo programma è quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.

A livello nazionale, quest’anno è cresciuto il numero delle Bandiere Blu in Italia: se nel 2017 i Comuni vincitori erano stati 163, quest’anno salgono a 175, per un totale di 368 spiagge. In questo quadro, la Campania si assicura il terzo posto nella classifica delle regioni con il maggior numero di Bandiere Blu.

“E’ un risultato che premia la sinergia messa in campo dall’amministrazione comunale e dalla Gori, per ridurre al minimo l’impatto della rete fognaria sulle nostre acque – ha commentato il sindaco Cuomo – Il riconoscimento giunge all’inizio di una stagione turistiche che già si annuncia da record, e dove la risorsa mare costituisce da sempre un biglietto da visita primario come attrattore di visitatori. L’impegno è quello di continuare su questa strada, sensibilizzando ancora di più cittadini ed imprese sulla tutela ambientale. L’auspicio è che nei prossimi anni, oltre a Massa Lubrense e Piano di Sorrento, possano aggiungersi alla lista anche gli altri comuni della penisola sorrentina”.

“Un percorso messo in atto – interviene il consigliere Di Prisco – anche grazie all’impegno di tante associazioni, dei vertici della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza e a tutte le forze di polizia sempre presenti alle nostre iniziative”.