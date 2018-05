Articolo aggiornato dalla nostra inviata con video foto e interviste.

Appuntamento in difesa dei fondali costieri domani, sabato 5 maggio, presso il borgo di Marina Grande. L’iniziativa, realizzata dall’assessorato all’Ambiente del Comune di Sorrento, in collaborazione con la società Penisolaverde e con l’Area Marina Protetta di Punta Campanella, prenderà il via dalle ore 9 con la partecipazione della Guardia di Finanza, con il nucleo sommozzatori di Nisida e la stazione navale, la Guardia Costiera di Sorrento con i sub del secondo nucleo di Napoli e numerose organizzazioni di volontari tra cui Marevivo, l’associazione Jacques Cousteau, il centro subacqueo di Torre del Greco, la Cooperativa Sant’Anna, l’associazione Fondali Campania, l’associazione Ercosub, la Croce Rossa Italiana sub comitato locale di Ercolano, la Cooperativa Azzurra, il Poseidon Team.

L’iniziativa è inquadrata all’interno delle attività volte alla valorizzazione e alla tutela della risorsa mare.

Nel corso degli ultimi anni sono state realizzate a Sorrento numerose pulizie dei fondali che hanno portato alla raccolta di numerose tonnellate di rifiuti che da decenni erano depositate negli abissi marini.

“Con questo appuntamento – dichiara il consigliere comunale Luigi Di Prisco – riprendiamo con slancio e nuova forza le attività legate alla pulizia e tutela dei nostri fondali. Un ringraziamento di vero cuore va a tutte le forze dell’ordine e ai volontari che partecipano, con grande impegno, in queste iniziative che nel corso degli anni hanno potato a brillanti risultati tangibili sotto gli occhi di tutti. Il fine di queste attività, oltre a quello legato alla bonifica dei luoghi dove si va ad operare, è quello di creare una sensibilità e consapevolezza di quanto è importante è bello il nostro ecosistema marino che va rispettato e difeso”.