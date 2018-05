Amalfi, visita in Costiera per Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli: tappa al ristorante “La Caravella” – FOTO

Visita in Costiera Amalfitana per Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli. A rivelarlo è stata proprio la moglie del conduttore televisivo che ha postato una foto su Instagram dove ha immortalato la bellezza del mare amalfitano. Non solo. I due hanno anche fatto visita al ristorante “La Caravella” per il cinquantenario della stella Michelin.

I due, ricordiamo, sono legati dal lontano 1997. Sonia Bruganelli è un’opinionista televisiva che è diventata sua moglie dal 2002, regalandogli la gioia di altri tre figli: Silvia, Davide e Adele. Precedentemente Paolo Bonolis è stato sposato per 5 anni, dal 1983 al 1988, con la psicologa statunitense Diane Zoeller, da cui ha avuto due figli, Stefano e Martina.