Amalfi ultimo allenamento per il Galeone col doge Alfredo. Il 3 a Genova per la Regata

Amalfi pronta per la sfida della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Un post per annunciare l’evento del sindaco Daniele Milano ” Ultimo allenamento per il Galeone di #Amafi nelle acque di casa: anche il #Doge Alfredo è pronto a partire per #Genova. Appuntamento con la #Regataal prossimo 3 giugno!” In bocca al lupo

Si disputerà a Genova Prà la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane 2018, manifestazione sportiva istituita nel 1955 allo scopo di rievocare le imprese e la rivalità tra le quattro Repubbliche marinare. L’appuntamento è per la giornata di domenica 3 giugno 2018.

Genova – Ogni anno, le quattro Repubbliche Marinare si sfidano tra loro in una gara remiera su imbarcazioni che riproducono le antiche galee mediterranee. La gara sarà preceduta, sabato 2 giugno dal corteo storico composto da circa 250 figuranti che ricordano e interpretano episodi e personaggi legati alla storiamarinara della loro città. e al ruolo che la stessa ha avuto nel Mediterraneo. La partenza è prevista da piazza De Ferrari.

Genova – Programma:

Sabato 2 giugno – Piazza de Ferrari, ore 20.30: presentazione equipaggi delle quattro Repubbliche Marinare, a seguire partenza Corteo Storico. Infine fuochi d’artificio a fine corteo, tra le 22.30 e le 23.

Domenica 3 giugno – Fascia di Rispetto Pra’: ore 16, esibizione 8 cadetti di Campania, Lombardia, Liguria, Piemonte, Toscana e Veneto. Alle 17, gara dei Gozzi; alle 18 partirà la 63° Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane