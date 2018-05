Amalfi: turista si ferisce sulla Valle delle Ferriere. Interviene l’eliambulanza

Incidente nella Valle delle Ferriere dove un turista straniero si è infortunato durante l’escursione in montagna. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi nella zona compresa tra Pontone e Amalfi.

Immediatamente lanciato l’allarme sul posto sono giunti i soccorritori e l’equipaggio dell’ambulanza medicalizzata del 118 che hanno raggiunto il punto in cui si trovava la persona infortunata.

Ad Amalfi è giunta anche l’eliambulanza del 118 che ha stazionato fino a poco fa sul piccolo eliporto della Darsena, dove gli agenti della Polizia Municipale hanno liberato l’area impedendo il transito delle persone sia in fase di atterraggio.

Il mezzo aereo che ha atteso sulla Darsena il via libera per il recupero della persona rimasta ferita è ripartita alla volta di Salerno essendo la situazione meno grave del previsto. Infatti, l’uomo è stato soccorso dal personale medico e trasferito in ambulanza presso il presidio di Castiglione.

amalfinotizie