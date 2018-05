Amalfi, in tre facevano motocross nella Valle delle Ferriere: sanzionati e veicoli sequestrati

Facevano motocross all’interno dell’area protetta della Valle delle Ferriere e sono stati multati. I Carabinieri di Tramonti, coadiuvati da quelli di Castellammare di Stabia, Amalfi e dal reparto per la biodiversità di Caserta, hanno fermato tre motociclisti durante una serie di controlli sul territorio che tocca i comuni di Amalfi, Agerola e Scala.

I militari hanno sequestrato i tre motoveicoli e hanno elevato sanzioni amministrative per circolazione con veicoli privi di targhe ed in assenza di polizza assicurativa.

La Valle delle Ferriere, ricordiamo, è un luogo unico al mondo che si raggiunge agevolmente a piedi da Amalfi, con circa un’ora di cammino. Al suo interno vi sono cascate e percorsi d’acqua, che rendono l’ambiente molto fresco anche in piena estate. In questo ambiente straordinario hanno potuto sopravvivere colonie di vegetali di estremo interesse, conservate da epoche lontanissime, ed è per questo che sono vietate questo tipo di attività.