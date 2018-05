Amalfi, le strisce per i residenti non si rispettano?

Le strisce residenziali che dovrebbero essere adibite al parcheggio delle auto degli abitanti del paese, in questo caso di Amalfi, vengono spesso e troppe volte violate da persone non residenti del posto nel silenzio più totale da parte di tutti.

La testimonianza

A comunicarcelo è un cittadino del paese di Amalfi che ha voluto reclamare la cosa a cui vogliamo dare un certo risalto per un problema abbastanza vecchio e mai risolto. I cittadini pagano un permesso per poter parcheggiare il proprio autoveicolo in quelle strisce, il permesso va sotto il nome di “zona rossa”.

Riteniamo che ci debbano essere maggiori controlli e che il tutto vada sottolineato a livello giornalistico per poter permettere alle persone del posto di vivere in tranquillità. Nulla da togliere al turismo, ci mancherebbe, ma come i turisti anche le persone locali devono poter vivere secondo il rispetto dei propri diritti e, quindi, non essere schiacciate per qualsivoglia motivo.