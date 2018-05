Amalfi Sonia Brugi con Paolo Bonolis fra Santa Caterina e coocking class alla Caravella

La Caravella 50 anni altissimo livello.. Paolo Bonolis con la moglie Sonia Bruganelli continuano la loro vacanza ad Amalfi, fra il Santa Caterina e il ristorante La Cavarella coccolati dallo chef Antonio Di Pino. Il ristorante , mezzo secolo di storia, stella Michelin, primo in Campania ad averla avuta, ha ospitato Bonolis e la moglie Bruganelli ieri sera, e lei ne ha approfittato per un video per la coocking class di una sfilettatura di pesce