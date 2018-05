Amalfi rissa in piazza, Maiori auto contro albero feriti di Scala, Praiano caos nel by night, ambulanza al Sirenuse a Positano

Un by night in Costiera amalfitana caotico ed alcolizzato a quanto ci riferiscono. A meno di voler fare una decina di articoli riferiamo quanto ci è stato segnalato. Allora si comincia con Amalfi dove ci sarebbe stata più che una rissa una vera e propria aggressione ai danni del dottor Michele Fiorentino ed il figlio. Una cosa grave per cui l’amministrazione dovrebbe dare un freno. Questo sarebbe avvenuto nel pomeriggio. In serata ci hanno segnalato l’ambulanza del 118 al Sirenuse di Positano in bella evidenza nella centralissima Via Pasitea verso le 19. In nottata il caos è stato superiore, per la viabilità all’uscita della discoteca l’ Africana a Praiano e in Via dei Mulini schiamazzi di persone che uscivano dal Music on The Rocks a Positano. I famosi controlli invocati da tutti dovrebbero esserci all’uscita dei locali. In molte località turistiche ci sono i controlli dentro i locali per verificare se un’ora prima della chiusura si somministrano ancora alcolici e poi dopo la chiusura degli stessi per garantirne la sicurezza e poi un varco per fermare le auto e sanzionare chi guida in stato di ebbrezza. Sembra complicato farlo ma non lo è , basta organizzare turni in coincidenza con le chiusure dei locali, da un’ora prima a un’ora dopo. Tutti gli episodi negativi avvengono, come purtroppo abbiamo visto anche con la morte di Nicola Marra, alla chiusura e non all’apertura dei locali. Sembra che questo tragico episodio non ci abbia insegnato nulla. Ma il problema non è solo delle discoteche ma anche bar e baretti che somministrano alcol che vengono segnalati in tutta la Divina. Incidenti se ne segnalano vari, il più eclatante a Maiori dove un’auto è finita contro un albero e si sono feriti due ragazzi.di Scala ricoverati poi all’ospedale di Castiglione di Ravello che però non è in grado di intervenire per cose gravi per cui vanno trasportati a Salerno.

