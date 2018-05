Amalfi odissea ieri per un 50enne infartuato, mentre aspettava elicottero non era meglio arrivare subito in Ospedale?

Ieri sera l’uomo sentendo dei dolori al petto è andato all’ospedale di Castiglione di Ravello , per cui il cardiologo ha avvertito un infarto in atto. Sottoposto a cure è stato predisposto il trasporto in eliambulanza, ma da Pontecagnano non se la sono sentiti di decollare per il buio, quindi si è aspettato l’elicottero da Napoli .

La domanda sorge spontanea, sentiamo in continuazione queste disposizioni con l’elicottero che deve atterrare al porto di Maiori, a parte le enormi spese per la collettività , ma per il malato non è meglio che parte direttamente con l’ambulanza per l’ospedale di Salerno o non è meglio che il nostro ospedale diventi un vero ospedale e non un pronto soccorso ampliato che chiamiamo ospedale? La Regione Campania faccia uno sforzo e il 118 ci spieghi che senso ha tutto questo.