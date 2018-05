Amalfi, nuovi scuolabus accessibili per i disabili

Amalfi si dota di scuolabus accessibili per i disabili. I nuovi mezzi, sono dotati infatti di pedane di sollevamento per carrozzella e diversamente abili, andranno ad integrare la flotta del trasporto scolastico della società in house del Comune, Amalfi Mobilità. L’amministrazione comunale, guidata da Daniele Milano, ha voluto fornire un altro importante contributo al mondo della scuola, guardando soprattutto all’inclusione di chi deve affrontare difficoltà quotidiane.

I nuovi e colorati scuolabus saranno inaugurati domani alle 18 in Piazza Municipio, in una cerimonia in cui i mezzi saranno benedetti, con a seguire un convegno dal titolo “Divina senza Barriere”. Seppur in conclusione di anno scolastico, questi bus entreranno in funzione ufficialmente lunedì 21 maggio: i due mezzi, dalla capienza di 38 persone (più autista e accompagnatore), serviranno i ragazzi che frequentano le scuole primarie di primo e secondo grado della cittadina.