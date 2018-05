Amalfi, quando la proposta di matrimonio diventa virale

Forse non esiste posto al mondo in cui si respira il romanticismo come in Costiera Amalfitana. Da Positano a Ravello, luoghi di matrimoni regali e rifugio per le coppie vip, non manca mai il desiderio e la spontaneità di convogliare a nozze con l’altra metà. Tra le suggestive architetture saracene, sono innumerevole le scene quotidiane di coppie che si danno promessa, ma stavolta qualcuna non è passata inosservata. Sulle scale del Duomo di Amalfi, una coppia di giovani ha immortalato la propria proposta di matrimonio, ma la foto del gesto romantico è subito diventato virale, tanto che il Comune di Amalfi consiglia la Città Antica Repubblica Marinara: “Amalfi in love… The best place to ask: will you marry me? Ha detto sìììì! Già che ci siete cari amici, il nostro consiglio è di sposarsi ad Amalfi!!!!”, questo è infatti il testo con cui si invita i futuri sposi a far diventare la città, cornice del proprio sogno d’amore.