Amalfi discussione con l’ex sindaco Antonio De Luca e la segretaria comunale Ilaria Cirillo va in ospedale, ancora nessun chiarimento

Amalfi discussione con l’ex sindaco Antonio De Luca e la segretaria comunale Ilaria Cirillo che va in ospedale . L’altro ieri mattina l’ex sindaco De Luca si è recato al Comune dopo una richiesta di atti inviata all’amministrazione di Daniele Milano. Ci sarebbe stato un diniego e questo non lo si capisce bene, perchè a Positanonews non hanno confermato questo particolare, fatto sta che dopo la richiesta dell’ex sindaco Antonio De Luca che insisteva la segretaria comunale Ilaria Cirillo , che sarebbe stata anche in stato di gravidanza, ha accusato un malore ed è stata accompagnata all’ospedale di Castiglione di Ravello.

La scelta del Sindaco Daniele Milano era ricaduta su Ilaria Cirillo, in servizio nella città costiera da lunedì 12 ottobre. Classe 1981, originaria di Castellammare di Stabia ( Napoli ) e precedentemente titolare della segreteria del Comune di Tufino (NA), Cirillo vanta una solida preparazione giuridica avvalorata dal conseguimento del titolo di avvocato. Nel 2010 si è posizionata tra i primi posti nella graduatoria nazionale di abilitazione al ruolo di Segretario Comunale.

Finora i diretti interessati non ci hanno risposto alle nostre richieste , vi aggiorneremo.