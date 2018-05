Amalfi, attività commerciale che offriva scommesse illegalmente ricorre contro il blocco del Comune

Nel centro di Amalfi un’attività commerciale polivalente, che offriva all’interno del proprio negozio la possibilità di fare scommesse sportive e non sportive, nello scorso mese è stata notificata dal settore amministrativo addetto alle attività produttive di cessare le attività: secondo quanto ordinato dal Comune, l’esercizio della raccolta giochi pubblici, avveniva in maniera illegale. Il proprietario del negozio, ha deciso di ricorrere contro l’Ente presso il giudice amministrativo, al fine di far valere le proprie ragioni e annullare l’ordinanza.