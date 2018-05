Amalfi. Aperti i termini per le osservazioni al Puc

Fino al 27 luglio 2018 alle 13.00 è possibile proporre osservazioni al Puc ed al relativo Vas di Amalfi.

La proposta definitiva del Piano Urbanistico Comunale è stata approvata dalla giunta guidata dal sindaco Daniele Milano. Ora si apre la possibilità per soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni o comitati, di proporre entro 60 giorni dalla pubblicazione del Puc sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, osservazioni contenenti modifiche e integrazioni alla proposta di piano e del relativo rapporto ambientale. Quanti vorranno, potranno presentare entro il 27 luglio 2018 le proprie osservazioni al Puc o al Vas (Il rapporto ambientale del Puc di Amalfi), anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Le osservazioni andranno fatte in forma scritta, inviandole via Pec, posta o a mano all’ufficio protocollo del Comune di Amalfi.

Tutta la documentazione relativa al Piano Urbanistico Comunale è disponibile on-line al sito dedicato, voluto dal Comune di Amalfi, www.puc.amalfi.gov.it . Su questo stesso sito sono riportate le modalità specifiche per l’invio delle osservazioni a Palazzo San Benedetto.