Amalfi, ancora bus contromano in Costiera Amalfitana: ordinanza non rispettata – FOTO

Costiera Amalfitana. Continua a non essere rispettata da tutti l’ordinanza del Prefetto di Salerno per quanto riguarda i bus e il loro senso di marcia. In particolare, ricordiamo, dopo una Pasqua di fuoco lo scorso anno la Conferenza dei sindaci della Costa d’Amalfi aveva richiesto a gran voce un intervento e alcuni incontri dal Prefetto di Salerno per cercare di risolvere la situazione legata al traffico in Costiera.

Vennero accolta alcune istanze, come ad esempio proprio il fatto che veniva vietato il doppio senso di marcia ai bus turistici: questi, secondo l’ordinanza, dovrebbero andare in un unico senso di marcia (direzione Sorrento-Vietri, e per tornare indietro utilizzare l’autostrada). Le deroghe, infatti, sono state rilasciate soltanto ai servizi come la Tramvia del Vesuvio e i bus Citysightseeing, oltre ovviamente al servizio pubblico della SITA. Ma evidentemente, come testimonia anche questa foto scattata ad Amalfi, in via Marina Grande, l’ordinanza non viene rispettata.