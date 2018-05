AMALFI A FINE ANNO SCOLASTICO I SCUOLABUS NUOVI. L’INTERVENTO DI ANTONIO DE LUCA

Il capogruppo Francesco De Riso ci aveva tranquillizzati nell’agosto 2017 che gli scuolabus nuovi sarebbero stati consegnati per la fine di ottobre 2017 , accusando noi consiglieri comunali di opposizione di essere poco ” attenti ” .

Sono trascorsi nove mesi e finalmente i nuovi autoveicoli entreranno in funzione , ahimè, al termine dell’ anno scolastico.

Esempio di efficienza dell’ amministrazione Milano .

” meglio tardi che mai ” scrisse in un post la consigliera delegata Francesca Gargano . Ben detto !!

Auguri a tutti i ” nostri bambini ” che da lunedì prossimo potranno utilizzare i nuovi automezzi.

Antonio De Luca